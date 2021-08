An der dänischen Grenze : Handelsfirma „AK Trading“ holt überdimensionale Dinosaurier nach Pattburg

Firmenchef Anders Kristensen erwarb den T-Rex und den Allosaurus für rund 200.000 Kronen vom Tierpark „Givskud Zoo“.

Pattburg | Am Freitagnachmittag trafen zwei überdimensionale Dinosaurier beim Unternehmen „AK Trading“ in Pattburg ein. Die riesigen Modelle hatte der Firmenchef dem Tierpark „Givskud Zoo“ bei einer Versteigerung abgekauft, berichtet die Online-Zeitung „Der Nordschleswiger“. Die Ankunft der furchteinflößenden Saurier lockte viele Schaulustige an. So etwas erl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.