Zahlen vom Donnerstag : 94 neue Corona-Fälle in Flensburg – Inzidenz sinkt auf 1015,2

Während die Inzidenz weiter sinkt, bleibt die Zahl der Patienten, die wegen Corona im Krankenhaus behandelt werden müssen, weiter hoch.

Flensburg | Am Donnerstag meldet die Flensburger Stadtverwaltung 94 neue Corona-Fälle. Damit sinkt die Inzidenz weiter auf 1015,2. Aktuell sind 1611 Flensburger mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Gesamtinfizierten seit Beginn der Pandemie ist in Flensburg auf 21.227 gestiegen. Davon gelten 19.552 Menschen inzwischen als genesen, 64 sind an Covid-19 ve...

