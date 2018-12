Adventsverlosung in Grundhof : 8550 Euro für den guten Zweck

Von der Adventsverlosung der Frauenhilfe profitierten in diesem Jahr das Jugendzeltlager „GrunZ“, die Diakonie Sozialstation und das Katharinenhospiz.

von shz.de

14. Dezember 2018, 16:59 Uhr

Mit ihrem Wirken schaffen sie jedes Mal den Grundstock für eine gut bestückte Tombola. Deshalb lobte Annedore Wree, die Ko-Vorsitzende der evangelischen Frauenhilfe Grundhof, bei der Begrüßung aus Anlass der diesjährigen Adventsverlosung die Frauen der verschiedenen Handarbeitskreise. Ihr Beitrag belaufe sich auf 400 Werkstücke. Sehr aktiv waren vorher auch die Bezirkshelferinnen, die im Kirchspiel 7608 Lose verkauft und 1642 Euro an Spenden eingenommen hatten. Nach Abzug von Materialkosten konnten daher 8550 Euro für gemeinnützige Zwecke ausgeschüttet werden.

Erster Empfänger eines Schecks über 850 Euro war das „GrunZ“, das Zeltlager des TV Grundhof. Telsche Toben und Michel Brunkert vom Organisationsteam teilten mit, dass seit mehreren Jahren in den ersten zwei Wochen der Sommerferien auf dem Sportplatz in Streichmühle für 140 Kinder und 40 Betreuer ein vielfältiges Programm zusammengestellt werde. Die Spende fließt in den Kauf einer neuen Lautsprecher- und Musikanlage.

Der zweite Scheck über 1700 Euro wurde Petra Neuhaus, der Vorsitzenden des Fördervereins der Diakonie Sozialstation Grundhof-Munkbrarup, überreicht. Die Pflegeversicherung zahlt nach ihren Worten in der ambulanten Pflege nur nach Zeitaufwand. Es bestehe aber oftmals Bedarf darüber hinaus, insbesondere bei Kindern, denn sie passten nicht in das Erstattungsschema. „Und dann kommen wir!“

Die dritte Spende kündigte die andere Ko-Vorsitzende Doris Bachmann mit den Worten an: „Der größte Happen geht an die größte Einrichtung!“ Damit meinte sie das Flensburger Katharinenhospiz. Für dessen Förderverein nahm Vorsitzender Hans Dethleffsen einen Scheck über 6000 Euro entgegen. Das Geld ist für den Kinder- und Jugendhospizdienst bestimmt. Dethleffsen wies darauf hin, dass das Hospiz seit 25 Jahren im Rahmen von Palliativarbeit Hilfe und Unterstützung für unheilbar kranke und für sterbende Menschen sowie für deren Angehörige leiste. Auch hier seien Maßnahmen (Trauerarbeit, Mal- und Musiktherapie) sinnvoll, deren Kosten ebenfalls nicht erstattet würden.

Der Spendenübergabe und der Verlosung war eine kurze Andacht in der St. Marienkirche vorausgegangen. Dabei hatte Pastorin Simone Liepolt die verdienstvolle Arbeit der Bezirkshelferinnen besonders hervorgehoben.