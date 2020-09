Flensburg : 85-Jähriger Flensburger in kritischem Zustand aufgefunden

Fast zwei Tage lang war nach dem Vermissten gesucht worden. Er befindet sich nun im Krankenhaus.

14. September 2020, 09:11 Uhr

Flensburg | Der seit Samstagabend vermisste Flensburger wurde am Montagmorgen in einem Garten an der Nerongsallee stark unterkühlt aufgefunden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann durch die alarmierten Rettungskräfte erstversorgt und kam anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Zustand sei kritisch.

Die Polizei hatte den Mann am Wochenende mit einem Hubschrauber, Wärmebildkameras und Suchhunden zunächst vergeblich gesucht.

