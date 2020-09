Zeugenaufruf : 81-jähriger Radfahrer von PKW angefahren

Der Zusammenstoß des Rentners mit dem Wagen ereignete sich bereits im Juli an der Nordstraße.

07. September 2020, 14:55 Uhr

Flensburg | Bereits am 18. Juli, einem Samstag, kam es um 14.45 Uhr an der Kreuzung Osterallee, Nordstraße und Kauslunder Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 81-jährigen Radfahrer und einem PKW. Der Radfahrer befuhr die Nordstraße in Richtung Innenstadt und wollte die Osterallee bei grün auf dem Radweg in Richtung Innenstadt überqueren. Eine Autofahrerin kam aus der gleichen Richtung und bog ebenfalls bei grün nach rechts in die Osterallee ein. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 75-jährige Autorfahrerin eilte dem gestürzten Radfahrer sofort zur Hilfe, ebenso weitere Unfallzeugen. Diese halfen dem Rentner auf die Beine und wollten einen Krankenwagen rufen. Schließlich fuhr die 75-Jährige den Radfahrer mit ihrem Auto in die Notaufnahme. Dort wurde der Mann stationär aufgenommen, weil er sich unter anderem am Rücken verletzt hatte. Der Verkehrsermittlungsdienst hat erst am Montag, 7. September, von dem Unfall Kenntnis erhalten und bittet weitere Zeugen des Verkehrsunfalls dringend um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461/4840.

