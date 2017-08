Langballig : 60 Jahre lang gemeinsam durch den Paragraphen-Dschungel

vergrößern 1 von 1 Foto: vdl 1 von 1

Sie sind beide Juristen, vertragen sich aber trotzdem gut – und morgen begeht das Ehepaar Dieterich aus Langballig das Fest der Diamantenen Hochzeit. Beate Dieterich-Buchwald wurde als Tochter eines Rechtsanwaltes 1932 in Lübeck geboren. Nach dem Abitur begann sie ihr Studium in Tübingen und traf dort auf ihren späteren Ehemann Hartmut. Ein Jahr älter, wuchs er in einer württembergischen Pastorenfamilie auf, die, bedingt durch den Beruf des Vaters, mehrmals umzog. Nach dem Abitur in Heidenheim an der Brenz ging auch er nach Tübingen und erinnert sich: „In dem Semester gab es drei Kommilitoninnen.“ Diese Auswahl war zwar überschaubar, für den Pastorensohn aber ausreichend, denn eine der jungen Damen hatte es ihm angetan.

Ihr Studium beendeten beide in Kiel und übernahmen für kurze Zeit die Kanzlei des plötzlich verstorbenen Vaters in Lübeck. Den promovierten Juristen zog es aber bald in die Wirtschaft und danach in die öffentliche Verwaltung. In Stuttgart leitete er sieben Jahre das „Amt für Bodenordnung“, war also zuständig für die strukturierte Raumplanung in der im Krieg schwer zerstörten und stark wachsenden Stadt. Nach vierjähriger Tätigkeit im Bundesbauministerium in Bonn lehrte er 20 Jahre an der Universität Dortmund als Professor für Vermessungswesen und Bodenordnung. Er ist Autor des Standardwerks zur städtebaulichen Umlegung, des Gegenstücks der „Flurbereinigung“ im land- und forstwirtschaftlichen Bereich.

Seine Frau war die erste Rechtsanwältin in Lübeck. Sie stellte für zwei Jahrzehnte ihre beruflichen Ambitionen zugunsten von vier Kindern zurück. Als diese erwachsen waren, stieg sie wieder ein und erforschte unter juristischem Blickwinkel die Stadtentwicklung infolge des industriellen Strukturwandels am Beispiel der schottischen Stadt Glasgow und des Ruhrgebietes. Später befasste sie sich mit rechtlichen Aspekten der Konversion von Militärgeländen und der Stadtentwicklung, dieses Mal in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung. Zudem schrieb sie mehrere Kinderbücher, darunter „12 unglaubliche Kalendergeschichten“.

Durch Vermittlung von Freunden waren die Eheleute nach Flensburg und Angeln gekommen. 1981 kauften sie ein kleines Haus in Langballig und verbrachten dort die Ferien. Nach vielen vorherigen Umzügen wurde es 1996 fester Wohnsitz und mehrfach aus- und umgebaut. „Hier fühlen wir uns sehr wohl!“ Dieterich blieb allerdings über seine Emeritierung hinaus noch einige Zeit freiberuflich in Dortmund tätig und pendelte als Wochenendfahrer.

Der morgige Ehrentag beginnt mit einem Gottesdienst in der St. Marienkirche zu Grundhof. Ihm schließt sich ein Empfang an. Am Abend folgt eine Feier innerhalb der Familie, zu der mittlerweile auch zehn Enkel gehören.