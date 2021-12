Menü im TSB-Vereinsheim : Wildschweinbraten, Rotkohl und eine Weihnachts-Show für Flensburgs Obdachlose

Schon zum vierten Mal bewirten Diana Hinspeter und ihr Team am 4. Advent Menschen, die sonst auf der Straße leben. Für die Gäste gibt es viel mehr als nur Essen.

Flensburg | Der Duft des Festmahls dringt weit nach draußen. Und drinnen, in der TSB-Vereinsgaststätte Turner's an der Eckenerstraße, sind die Tische reich gedeckt. Dort bewirtet Chefin Diana Hinspeter in schickem Weihnachtskleid und roter Mütze an diesem 4. Advent Obdachlose und Bedürftige aus Flensburg – zum bereits vierten Mal. 60 Gäste werden von ihr um 13...

