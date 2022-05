Flensburg : Harrisleer Straße: 55-Jähriger nach Kneipenbesuch ausgeraubt

Als er am Boden lag, nahm der Unbekannte zum einen das Portemonnaie des 55-Jährigen und zum anderen die Schuhe des Mannes an sich.

Flensburg | In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Zeitraum von 23 Uhr bis 2 Uhr kam es zu einer Raubtat in der Harrisleer Straße. Die Tat wurde erst am Sonntag zur Anzeige gebracht und soll sich sich folgendermaßen zugetragen haben: Ein 55-jähriger Kneipenbesucher in der Harrisleer Straße befand sich gerade auf dem Nachhauseweg, als er auf dem Bürgerstei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.