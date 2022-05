Fahndung der Polizei : 52-jährige Cornelia Sprecher aus Flensburg wird vermisst

Die Frau wurde zuletzt am Donnerstagvormittag auf der Exe gesehen und benötigt dringend ärztliche Hilfe.

19. Mai 2022, 19:00 Uhr

Flensburg | In Flensburg wird die 52-jährige Cornelia Sprecher vermisst. Das teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Laut Mitteilung wurde sie zuletzt am Donnerstag (19. Mai) gegen 10 Uhr in Flensburg im Bereich der Exe gesehen.

Seitdem fehlt jede Spur von ihr. Cornelia Sprecher benötigt dringend ärztliche Hilfe, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Sie wird wie folgt beschrieben:

162cm groß

kräftige Statur

gräulich kurze Haare

dunkle Leggings

dunkles T-Shirt

grau-schwarze Strickjacke schwarze Turnschuhe

Wer die Frau gesehen oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich bei der Polizei (110) zu melden.