A7 bei Handewitt : Kleine Ursache – fünf Kilometer Stau

Nach einer Panne auf der Autobahn 7 mussten am Freitagnachmittag Polizei und Feuerwehr anrücken.

Handewitt | Ein technischer Defekt an einem dänischen Auto hat am Freitagnachmittag neben einem Einsatz der Feuerwehr auch einen rund fünf Kilometer langen Stau nach sich gezogen. Aus dem Audi Q7 waren größere Mengen Diesel ausgelaufen. Die aus Dänemark stammende Familie war in Richtung Süden unterwegs, als der Fahrer während der Fahrt plötzlich ein Problem mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.