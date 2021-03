Flensburg : 45 Minuten ohnmächtig: Mann in der Glücksburger Straße ausgeraubt

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, der sich am 27. Februar in den Abendstunden ereignet haben soll.

Flensburg | Bereits am Samstag, 27. Februar, kam es um etwa 21.25 Uhr zu einem schweren Raub in der Glücksburger Straße. Ein 28-jähriger Mann ging auf dem linken Bürgersteig in Richtung Hafermarkt, als ihm auf Höhe der Glücksburger Straße 26 etwas ins Auge gesprüht wurde. Der Mann gab später an, dass die Flüssigkeit zwar in den Augen gebrannt habe, es sich abe...

