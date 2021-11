Handewitt : 42-jähriger Urkundenfälscher muss in Haft

Ein schneller Erfolg für die Polizei, denn die Fahndung per Haftbefehl war erst seit einer Woche aktiv.

Handewitt | Am Mittwoch um 18.30 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei einen in Deutschland zugelassenen PKW auf der Tankstelle des Scandiparks in Handewitt. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der beiden Insassen stellte sich heraus, dass der Beifahrer, ein 42-jähriger Mann aus Hamburg, durch die Staatsanwaltschaft mittels Haftbefeh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.