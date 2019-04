Jubiläumsfeier : 40 Jahre Motorradtechnik aus Oeversee

Mit Hunderten Gästen feierte Gerhard Wilhelmsen das 40-jährige Bestehen seines Betriebes Motorradtechnik in Oeversee.

von Wiebke Sach

08. April 2019, 13:12 Uhr

Dass Gerhard Wilhelmsen schon 40 Jahre das Geschäft G. Wilhelmsen Motorradtechnik in Oeversee betreibt, kann er selbst kaum glauben. Aber dieses Jubiläum wird in goldener Schrift auf der Eingangstür, auf der Kleidung der Mitarbeitenden und selbst auf dem Essen für 702 angemeldete Gäste bekannt gegeben.

Der eigene Keller war bald zu klein

Motorräder waren schon immer seine Leidenschaft. Gerhard Wilhelmsen begeisterte sich bereits als Jugendlicher für Zweiräder, schraubte an gebrauchten Maschinen rum, liebte es sie zu fahren. Das weckte das Kaufinteresse bei anderen. Er besorgte erst einzelne Teile und Motorräder, in Deutschland, aber vor allem in Dänemark, wegen der günstigen Re-Import-Bedingungen. Er bastelte im Schuppen seines Vaters verkaufsfertige Maschinen zusammen. Diese setzte er so erfolgreich ab, dass er palettenweise Ware importieren konnte. Wilhelmsen bestellte, was nachgefragt wurde. Folglich handelte er mit verschiedenen Marken und Modellen. 1979 gründete er den Betrieb G. Wilhelmsen Motorradtechnik offiziell. 1984 reichten die elterlichen Räumlichkeiten und der eigene Keller nicht mehr aus. Der junge Unternehmer erwarb den ehemaligen Oeverseer Kirchkrug und zog dort 1985 mit Werkstatt ein, die Verkaufsfläche vergrößerte er durch mehrere bauliche Erweiterungen auf mehr als 1000 Quadratmeter.

Das Motorrad-Geschäft läuft auch ohne mich. Gerhard Wilhelmsen, Inhaber der Motorradtechnik GmbH

Mit der Zeit spezialisierte sich Gerd Wilhelmsen auf BMW als Hauptmarke. KTM und seit kurzem Indian erweitern die Angebotspalette neuer Motorräder. Aber auch gebrauchte Maschinen und jegliches Zubehör werden angeboten. Kaufinteressierte kommen vor allem aus dem Landesteil Schleswig und dem südlichen Dänemark. Ein Dutzend Mitarbeiter und Fritz Doser als Geschäftsführer führen heute das aktive Geschäft. Angeboten werden überdies Veranstaltungen für Motorradfreunde, Sicherheitstrainings, gemeinsame Ausfahrten im In- und Ausland, Reiseberichte und Talkrunden.

Reisemobilde sind Wilhelmsens neue Leidenschaft

„Das Motorrad-Geschäft läuft auch ohne mich“, sagt Inhaber Gerd Wilhelmsen. Reisemobile, die er seit einigen Jahren in Oeversee vermarktet, sind seine neue Passion. Mit ihnen ist er auch im Urlaub unterwegs: „Was gibt es Schöneres in meinem Alter, als bequem mit einem Reisemobil unterwegs zu sein? Vor Ort steige ich auf das mitgebrachte Motorrad, um Landschaft und Kurven zu erleben.“ Dafür wird er irgendwann mal deutlich mehr Zeit haben. Sohn Thore (27 Jahre) will in die Fußstapfen seines Vaters treten. Deshalb lernt er beide Betriebe derzeit gründlich kennen.

Wiebke Sach

Zur Feier des 40-jährigen Bestehens kamen Geschäftspartner sowie Kunden und Freunde. Umgeben von Motorrädern, Helmen und Kleinteilen war Gelegenheit, Neuheiten zum Saisonstart kennenzulernen. Darüber hinaus wurden Fachgespräche geführt, Tourentipps ausgetauscht und Geschichten aus den vergangenen Jahren erzählt.