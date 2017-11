Hasselberg : 40 Ferienhäuser für das Fehrenholz

vergrößern 1 von 1 Foto: KÖHLER 1 von 1

Die Hasselberger Gemeindevertretung liebäugelt seit längerer Zeit mit der Entwicklung eines neuen Ferienhausgebietes im Nahbereich der Ostseeküste. Ein Investor aus Rendsburg, der Immoblien-Makler Stephan Kroll, hat längst sein Interesse an dem Projekt in der Gemarkung Fehrenholz bekundet. Dieses Areal, derzeit noch landwirtschaftlich genutzt, ist 4,7 Hektar groß. Es grenzt an ein Waldstück, zu dem die angedachte Bebauungsfläche aus Gründen des Naturschutzes auf der Westseite einen 30-Meter-Abstand einhalten muss.

Die in die Vorplanung einbezogene Albersdorfer Ingenieurgemeinschaft Sass und Kollegen hat jetzt eine Standortanalyse erarbeitet, die zusätzlich zum Gelände Fehrenholz fünf weitere Eignungsflächen im Hasselberger Gemeindegebiet einbezieht: Eekstang, Drecht, Marschall, Wormshöft und Schwackendorf. Diplom-Ingenieur Frank Matthiesen stellte anlässlich der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter klar, dass sich für Ferienhausgebiete „in der Prärie“, also im Hasselberger Hinterland, wohl kaum Investoren finden ließen, weil die Vermarktung der Anlagen als zu problematisch betrachtet werde.

Anders in Fehrenholz: Dort könnten maximal 40 Ferienhäuser entstehen und von Kroll an künftige Zweitwohnsitzler verkauft werden. Die Kommune erwarte davon einen dringend benötigten Zuwachs an Steuereinnahmen, ließ Bürgermeister Hans-Heinrich Franke durchblicken. Zudem sind die Mandatsträger überzeugt davon, dass der touristische Mehrwert zur Stärkung der heimischen Wirtschaft beitragen wird. Frank Matthiesen bestätigte: Das Fehrenholz weise ein hohes touristisches Entwicklungspotenzial auf. Allerdings könnte es bei der Landesplanungsbehörde zu Vorbehalten in Sachen Arten- und Naturschutz kommen, denn die nahe Waldfläche gehöre zum dortigen Biotopverbund. Außerdem sei es erforderlich, die als Zuwegung dienende Straße Schellrott auszubauen. Mit anderen Worten: Erst eine Umweltprüfung durch einen neutralen Gutachter wird diesbezüglich Klarheit schaffen. Frank Matthiesen sagte den Gemeindevertretern zu, ihnen spätestens im Februar nächsten Jahres eine abschließende Standort-Empfehlung zu präsentieren.

Einmütig zog die Vertretung einen Schlussstrich unter die geänderte Bauleitplanung für die Neubausiedlung „Süderfeld II“ im Ortsteil Schwackendorf. Im B-Plan hatte ein Schreibfehler über die festgelegte Dachneigung für Irritationen bei den Bauherren gesorgt. Nach einer zeitraubenden Strafrunde durch Ämter und Behörden steht nun fest, dass die Dächer 30 Grad – und nicht 30 Prozent – geneigt sein dürfen.