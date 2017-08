Eggebek : 4,2 Millionen Euro für das schnelle Internet

vergrößern 1 von 1 Foto: bmvi 1 von 1

Eggebek | Nach den Zielsetzungen des Bundes soll möglichst flächendeckend in ganz Deutschland Ende 2018 jeder Haushalt mit einer Breitbandleistung von mindestens 50 MBit/s angeschlossen sein. Dafür hat der Bund ein Förderprogramm aufgelegt und den Topf mit 4,4 Milliarden Euro gefüllt. Aus diesem Topf gefördert werden jedoch nur die Gebiete, die eine Datenrate unter 30 MBit/s aufweisen (weiße Flecken). Im Amtsbereich Eggebek sind dies die Gemeinden Janneby, Jörl, Sollerup und Süderhackstedt sowie die Außenbereiche der übrigen vier Gemeinden des Amtes. Die Ortskerne der Gemeinden Eggebek, Langstedt, Jerrishoe und Wanderup gelten mit mehr als 30 MBit/s durch die großen Telekommunikationsanbieter als ausreichend versorgt.

Für den Ausbau der unterversorgten Bereiche wurde ein Förderantrag erarbeitet, der vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in Berlin nun positiv beschieden wurde. Staatssekretär Rainer Bomba übergab Amtsvorsteher Jacob Bundtzen und dem Leitenden Verwaltungsbeamten Klaus-Dieter Rauhut den Förderbescheid über rund 4,2 Millionen Euro. „Mit dieser Mittelzusage ist der finanzielle Grundstock gelegt, um das schnelle Internet in unsere Gemeinden zu bringen“, freute sich der Amtsvorsteher bei der Übergabe. Die Gesamtinvestitionen werden sich auf acht bis neun Millionen Euro belaufen.

In den weißen Flecken im Amt Eggebek sind zurzeit etwa 1000 Haushalte unterversorgt. Sämtliche Grundstücke sollen mit Glasfaser bis ans Gebäude angeschlossen werden. Danach stehen Breitbandleistungen von 200 MBit/s und mehr zur Verfügung. Im ersten Schritt, so Rauhut, sei die Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens vorgesehen, um einen Betreiber für das Netz, das vom Zweckverband ausgebaut und dann verpachtet wird, zu finden. Dieser Betreiber liefert die Dienste, wie Telefonie, Internet und Fernsehempfang. In dem Verfahren würden auch die Preise für die Endkunden verhandelt und voraussicht-lich um 40 Euro liegen.

„Eine wichtige Voraussetzung für den Ausbau ist jedoch auch eine ausreichende Anzahl von Anschlussnehmern“, betonte Amtsvorsteher Jacob Bundtzen und appelliert damit zugleich an die Grundstückseigentümer, die Chance für einen Anschluss ans schnelle Internets zu nutzen, und damit auch zur Werterhaltung ihres Grundstücks beizutragen.

Voraussichtlich im Frühjahr 2018 werden die Anschlüsse vermarktet, sodass in der zweiten Jahreshälfte 2018 mit den Tiefbauarbeiten begonnen werden könnte. Bis Ende 2019 sollten das schnelle Internet verfügbar sein.