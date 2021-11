Zahlen vom Samstag : 35 Corona-Neuinfektionen in Flensburg: Inzidenz steigt auf 153,4

Während am Freitag noch deutlich weniger Fälle als vor einer Woche gemeldet worden waren, steigt die Zahl der Corona-Fälle am Samstag deutlich an.

Flensburg | Die Stadt Flensburg meldet am Samstag 35 neue Corona-Fälle. Das sind fast drei Mal so viele Neuinfektionen wie noch vor einer Woche. Der Inzidenzwert steigt somit sprunghaft auf 153,4. Aktuell sind 246 Flensburger infiziert, 382 befinden sich in Quarantäne. Weiterlesen: 1-G-Regel für Besucher: Neue Zugangsbeschränkungen im St. Franziskus-Hospital ...

