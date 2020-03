Polizei sucht Zeugen : 33-Jähriger schlägt auf Flensburgerin ein

Ein 33-Jähriger soll auf eine junge Flensburgerin eingeschlagen haben. Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer als Zeugen.

20. März 2020, 11:10 Uhr

Flensburg | Am Mittwochmorgen ist eine 21-jährige Frau im Breedlandweg in Flensburg verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Demnach saß die Frau gegen 7 Uhr in ihrem Auto, als ein ihr bekannter 33-jähriger Mann zuerst durch des geöffnete Fenster und schließlich bei geöffneter Fahrertür auf die 21-Jährige einschlug.

Schläger von Fahrradfahrer gestört

Er ließ erst von der Frau ab, als ein Fahrradfahrer hinzukam. Die junge Frau konnte schließlich die Fahrertür schließen und wegfahren. Der Fahrradfahrer wird gebeten, sich bei der Polizei Flensburg unter 0461/4840 zu melden.

Gegen den 33-Jährigen wird in diesem Zusammenhang auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und der Straßen verkehrsgefährdung ermittelt.

