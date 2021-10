Zur Neueröffnung : Wettschulden eingelöst: 300 Meter langer Teppich vor dem Gasthof Medelby ausgerollt

Medelbys Bürgermeister Thomas Jessen hatte schon nicht mehr an einen Neustart im Gasthof Medelby geglaubt. Doch die Wette verlor er und löste am Samstag seine Wettschuld ein.

Medelby | Ein 300 Meter langer roter Teppich sorgte am Samstag für aufmerksame Blicke in Medelby. Quer durch den Ort führte er zum Gasthof, der an diesem Tag seine Wiedereröffnung nach vier Jahren feierte. Weiterlesen: Pächter Morten Dittmann eröffnet den Gasthof Medelby „Teppiche verlegen für Messen oder Großveranstaltungen ist ja üblich, aber so im Frei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.