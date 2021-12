Aktuelle Zahlen vom Samstag : 30 weitere Corona-Infektionen in Flensburg – Inzidenz steigt über 155

Im St. Franziskus-Krankenhaus werden 14 Covid-19-Patienten behandelt, einer muss beatmet werden.

Flensburg | In Flensburg sind am Samstag 30 weitere Corona-Infektionen bekannt geworden. Das teilt die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Durch diese hohe Zahl an Neuinfektionen kommt es zu einem Sprung nach oben in der Inzidenz. Sie steigt auf 155,7. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 3703 Flensburger mit dem Corona-Virus infiziert. Von ihnen sind ...

