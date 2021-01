Flensburg : 30 bestätigte Corona-Mutationen plus 70 weitere Verdachtsfälle

Am Sonntag wurde durch die Charité die britische Corona-Mutation bestätigt, nun werden weitere Fälle untersucht.

Flensburg | In Flensburg sind mittlerweile 30 Fälle von Corona-Mutationen bestätigt worden. Hinzu kommen 70 weitere Verdachtsfälle. Dies teilte Oberbürgermeisterin Simone Lange am Donnerstag auf Facebook mit. Am Sonntag hatte die Berliner Charité bestätigt, dass es...

