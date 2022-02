Zahlen vom Dienstag : 275 neue Corona-Fälle in Flensburg – wieder neuer Rekord beim Inzidenzwert

Aktuell sind 1693 Einwohner der Stadt nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. 24 Patienten werden im St.-Franziskus-Krankenhaus behandelt.

Flensburg | Während bundesweit die Zahl der Corona-Neuinfektionen langsam wieder sinkt, steigt der Inzidenzwert in Flensburg unvermindert an. Am Dienstag erreichte er mit 1599,0 erneut ein Rekordniveau. Die Gesundheitsdienste meldeten 275 neu Infektionen. Auch das ist ein neuer Rekord. Seit Beginn der Pandemie gab es in Flensburg inzwischen 11.760 Corona-Fälle...

