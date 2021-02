Homestory Flensburg : 27 schwarze Menschen erzählen ihre Geschichte in einer Ausstellung

Die Wanderausstellung ist in Schaufenstern in der Norderstraße in Flensburg zu sehen. Die Vernissage lief über Zoom.

Flensburg | George Floyd, Racial Profiling, der Anschlag von Hanau: Die Redner der online-Vernissage am Freitag müssen nicht weit in die Vergangenheit blicken, um die Aktualität der angekommenen Wanderausstellung zu unterstreichen. Sie heißt „Homestory Flensburg“ u...

