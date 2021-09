Munkbrarup/Wees : Polizei sucht Zeugen: Mindestens 27 Graffiti-Schmierereien am Wochenende

Auf mindestens 27 unterschiedlichen Tatobjekten wurden in verschiedenen Farben wiederholt die Tags „SAD CREW“, „CED“, „TRAP“ und „CAP“ gesprüht.

Munkbrarup/Wees | Am Freitag und Samstag kam es zwischen der Grundschule Munkbrarup und der Straße „Am Bahnhof“ in Wees zu zahlreichen Sachbeschädigungen durch Graffiti. Auf mindestens 27 unterschiedlichen Tatobjekten wurden in verschiedenen Farben wiederholt die Tags „SAD CREW“, „CED“, „TRAP“ und „CAP“ gesprüht. Zusätzlich wurde das Symbol eines „traurigen Smileys“...

