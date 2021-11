Zahlen vom Mittwoch : 24 neue Corona-Fälle in Flensburg – Inzidenz sinkt auf 151,2

Derzeit werden zudem 15 Patienten mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt. Einer der Patienten liegt auf der Intensivstation.

Flensburg | Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat sich in Flensburg allmählich auf einem konstant hohen Niveau eingependelt. Am Mittwoch meldet die Verwaltung 24 neue Fälle. Damit sind 222 Flensburger derzeit akut mit dem Virus infiziert, 354 befinden sich in Quarantäne. Weil die Zahl der Neuinfektionen allerdings niedriger ist, als noch vor genau sieben Tage...

