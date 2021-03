Flensburg : 2022 könnte die Modernisierung des Eckener-Hauses beginnen

Politik und Stadt feilen an der Zukunft des Flensburger Wahrzeichens. Bei Untersuchungen wurde historische Malerei entdeckt.

Flensburg | Wahrzeichen, Juwel, Kulturdiamant: Das Eckener-Haus am Ende der Fußgängerzone unweit des Nordermarkts ist bei den Flensburgern so beliebt wie kaum ein anderes Gebäude. Trotzdem steht es seit zwölf Jahren leer. „Es ist mehr als eine Immobilie“, führt auch der Vorsitzende des Kulturausschusses Andreas Rothgaenger ins Thema am Donnerstagabend ein. Und...

