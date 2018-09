Hasselberg : 20 Neue auf einen Streich

Die Jugendfeuerwehr Ostangeln führt für die vielen Neuzugänge eine eigene Anwärter-Ausbildung ein.

17. September 2018, 16:39 Uhr

Auf einen Schlag 20 neue Mitglieder in der Jugendfeuerwehr Ostangeln, das gab es in der seit 1999 bestehenden und aktuell 25 Mitglieder zählenden Nachwuchsorganisation noch nie. Deshalb gibt es ab sofort eine gesonderte Anwärter-Ausbildung, um die „Neulinge“ bei der Jahresversammlung Anfang nächsten Jahres endgültig aufzunehmen. 20 Neue, das ist nach den Worten von Jugendwart Michael Weber eine Herausforderung, der man sich gerne stellt. Mitglieder des „Jufeu“-Vorstandes sowie Dörthe, Vivian und Sven Weber, Anna Carolin Paasch, Johanna Schwippert, Daniel Johnsen, Willi Kunde und Peter Kuhn nehmen den Nachwuchs unter ihre Fittiche. Sie vermitteln den Neuen jeden zweiten Montag die Grundkenntnisse des Brandschutzes, damit sie zum Schluss ihrer Ausbildung die Bedingungen für die Jugendflamme 1 erfüllen.

Sechs Neulinge kommen aus der Kinderfeuerwehr Hasselberg: Zu ihnen gehören die Zwillinge Jan und Iver aus Kieholm. Beide sind neun Jahre alt und sich – weil eineiig – zum Verwechseln ähnlich. Damit man weiß, wer wer ist, hat sich Jan eine blaue Strähne ins Haar färben lassen. Doch das sind nicht die einzigen Zwillinge in der neuen Anwärter-Gruppe, auch Hanna und Jannik aus Schwackendorf sind welche und freuen sich auf das, was auf sie zukommt. Fest steht, dass alle „Spaß haben wollen“.

Die übrigen 14 Neulinge sind Jungen und Mädchen aus den Grundschulen Kieholm und Gelting. Als die Jugendfeuerwehr sich in den Klassen vorstellte, wollten sie dabei sein.

Die Mitgliederzahl der 20 Mitglieder starken Kinderfeuerwehr, hat sich durch den Wechsel reduziert. Aber: Die Warteliste ist lang, und so konnte die entstandene Lücke schnell aufgefüllt werden. Das besondere an der Anwärter-Gruppe der Jugendfeuerwehr Ostangeln ist auch die Aufnahme eines zehnjährigen Rollstuhlfahrers. „Inklusion ist uns wichtig“, sagt dazu Jugendwart Michael Weber. Und er ist sich sicher, dass der Junge es schaffen wird.

Der Ansturm auf die Jugendfeuerwehr ist also groß, doch es gibt räumliche Probleme. Nachdem Gammeldamm als Ausbildungsstätte nicht mehr zur Verfügung steht, fanden die Jugendlichen Aufnahme im Haus der Feuerwehr Hasselberg. Das funktioniert, wird aber eng. Und so wünscht sich der Jugendwart für seine Schützlinge einen eigenen Raum inklusive Kleiderkammer. Dafür wäre ein Anbau an das Feuerwehrhaus erforderlich. Ein entsprechender Antrag an das Amt Geltinger Bucht – unterstützt von Bürgermeister Hans-Heinrich Franke und der Gemeindevertretung – ist gestellt: „Wir warten auf eine positive Entscheidung und das möglichst bald.“

Die Jugendfeuerwehr Ostangeln ist eine von zweien im Amt – und beide verstehen sich gut. So war es für die Ostangler selbstverständlich, nach Husum zum Bundeswettbewerb des Internationalem Technischen Komitees für vorbeugenden Brandschutz und Feuerlöschwesen, für den sich die Jugendfeuerwehr Steinbergkirche qualifiziert hatte, zu reisen. „Wir haben sie angefeuert“, so Michael Weber und freut sich: „23 Mannschaften aus ganz Deutschland nahmen teil – Steinbergkirche als bestes schleswig-holsteinisches Team belegte den elften Platz. Toll.“