Zahlen vom Dienstag : 20 neue Corona-Fälle in Flensburg – Inzidenz bei 156,8

Die Zahl der Corona-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, liegt nach wie vor bei 17. Das ist Höchststand seit vielen Monaten.

Flensburg | Am Dienstag meldet die Flensburger Stadtverwaltung 20 neue Corona-Fälle. Damit sind 226 Flensburger aktiv mit dem Coronavirus infiziert. 384 Flensburger befinden sich in Quarantäne. Der Inzidenzwert liegt bei 156,8. Während der Inzidenzwert lange Zeit in der Altersgruppe der 0- bis 14-Jährigen am höchsten war (derzeit bei 241,5), ist der Wert inzwi...

