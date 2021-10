Im Deutschen Haus : Freisprüche und drei Todesurteile: Der erste Stutthof-Prozess vor 75 Jahren in Flensburg

Häftlinge wurden lebend über Bord geworfen, erstickten im Laderaum, wurden bei Fahrensodde verscharrt. Vor 75 Jahren verhandelte ein Militärgericht in Flensburg Gräueltaten des KZ-Personals von Stutthof.

Flensburg | Am Dienstag beginnt in Itzehoe der Stutthof-Prozess, in dem es um die Beteiligung einer damals 18- bzw. 19-jährigen Sekretärin an Verbrechen in dem in der Nähe von Danzig gelegenen deutschen Konzentrationslager geht, sorgt international für Schlagzeilen. Bei dem Prozess gegen die heute 96-jährige Irmgard F., die lange Zeit in Schleswig lebte, wird es ...

