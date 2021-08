Zahlen vom Dienstag : 19 neue Corona-Fälle in Flensburg – Inzidenz steigt wieder

Nach mehreren Tagen mit nur wenigen Neuinfektionen hat das Flensburger Gesundheitsamt am Dienstag wieder einen deutlichen Anstieg der Corona-Zahlen gemeldet.

Flensburg | Das Flensburger Gesundheitsamt hat am Dienstag 19 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet, so viele wie seit anderthalb Wochen nicht mehr. Damit haben sich jetzt seit Pandemiebeginn 2570 Flensburger angesteckt. Der Inzidenzwert klettert auf 71,0. 363 Bürger befinden sich aktuell in Quarantäne, 20 mehr als am Montag. 1346 Menschen sind aktue...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.