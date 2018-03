Bundeswehrstandort Flensburg/Glücksburg : 19.000 Euro aus der Erbsensuppe

Insgesamt 18 Einrichtungen und viele hilfreiche und besondere Projekt profitieren vom Verkauf im Advent

von Carlo Jolly

26. März 2018, 08:02 Uhr

Dass sich der erfolgreiche Kampf um den Erhalt des vorweihnachtlichen Erbsensuppenverkaufs an der Holmnixe gelohnt hat, erlebten jetzt 18 Einrichtungen im Ratssaal live. Leutnant zur See Marco Hecke, Standortoffizier des Bundeswehrstandortes Flensburg / Glücksburg, durfte in Vertretung des Standortältesten Kay-Achim Schönbach Wohltaten verteilen.

Schecks über insgesamt 19 000 Euro sind das Ergebnis des Erbsensuppen- und Puschverkaufs an den drei Adventswochenenden – drei Tonnen Erbsen und 3000 Liter Punsch gingen dafür über den Tresen.

Wenn man alle Aktionen zusammenzählt, kommt man in der Tat auf eine fantastische Summe: „In 41 Jahren sind fast 800 000 Euro zusammengekommen, die komplett gespendet wurden“, sagt Marco Hecke. Dabei hatte der vergangene Advent lediglich drei Wochenenden. Da der Kalender dies im kommenden Dezember erneut so vorsieht, hat der Standortoffizier bereits vereinbart: „Dieses Jahr sind wir sogar an vier Wochenenden da. Es haben sich selbst Leute gemeldet, die an der Feiertagen arbeiten möchten“, so Hecke.

Für Stadtpräsidentin Swetlana Krätzschmar ist Erbsensuppe im Advent nicht nur ein Genuss: „Wir haben auch ganz viele Begegnungen mit Soldatinnen und Soldaten.“ Zudem erinnerte sie daran, dass die Suppenproduktion eine Gemeinschaftsaktion der Region sei: „40 Prozent werden im Umland hergestellt.“

Größter Spendenempfänger ist mit 19 000 Euro die Stadt Flensburg. Stadtpräsidentin Krätzschmar und Sozialdezernentin Maria-Theresia Schlütter reichten die gesamte Summe an ein ganzes Dutzend Projekt in der gesamten Stadt weiter – von Radieschen & Co, die Hochbeete für Interessierte im Stadtgebiet herstellen und auch Kitas und Schulen dorthin führen, bis zum Demenz-Projekt auf dem Museumsberg oder der Demokratie-Aktion „Erst zur Wahl, dann zum Schlachthof“, mit der Katja Wrobel von den Sportpiraten junge Leute animieren möchte, zur Kommunalwahl zu gehen, um danach im Galwikpark mit Musik der Waterkant Vibes zu feiern.

Auch die Stadt Glücksburg ist vom Bundeswehrstandort bedacht worden. Bürgervorsteherin Dagmar Jonas nahm einen Scheck über 2000 Euro entgegen, der unter anderem den Kikujus zugute kommt – einer fast 80 Kinder starken Jugendgruppe, die dieses Jahr erstmals auf musikalische Deutschland-Tournee gehen möchte.

Auch das Spendenparlament kann mit 2000 Euro seine Arbeit für Arme, Obdachlose und Einsame fortsetzen, berichtete Vorsitzender Marquard Petersen. Mit Geld von der Erbsensuppe Gutes tun können weiter auch vier der Bundeswehr nahestehende Organisationen: Das Bundeswehr-Sozialwerk (1000 Euro), das Soldaten-Hilfswerk der Bundeswehr (2000 Euro), der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (1000 Euro) – und die katholische Familienstiftung für Soldaten (2000 Euro). Sie möchte mit dem Geld Bundeswehr-Angehörige nach Auslandseinsätzen im Projekt „Mein Papa hat Trauma“ unterstützen.