Aktuelle Zahlen : 17 neue Corona-Fälle in Flensburg – Inzidenz bei 154,2

Die Stadtverwaltung überprüft derzeit, wie viele Flensburger aktuell infiziert und genesen sind.

Flensburg | Am Mittwoch vermeldet die Stadt Flensburg 17 neue Coronafälle. Damit steigt die Zahl der insgesamt Infizierten auf 1663. Verstorben sind 33 Flensburger im Zusammenhang mit dem Virus. 511 Personen befinden sich vorsorglich in Quarantäne. Sie gelten als sogenannte Verdachtsfälle, wurden bislang jedoch nicht positiv getestet. Der Inzidenzwert liegt be...

