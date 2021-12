Flensburg : 16-jähriger Schüler an der Harrisleer Straße angefahren – Autofahrerin flüchtet

Der Junge zog sich unter anderem eine Kopfverletzung zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Flensburg | Am Montagmorgen hat eine Autofahrerin an der Harrisleer Straße in Flensburg einen 16-jährigen Jungen angefahren. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach ging der Schüler gegen 7.40 Uhr die Harrisleer Straße hoch und wollte den Fußgängerüberweg bei grüner Ampelschaltung für Fußgänger an der Eckener Straße überqueren, als er von einem weißen ...

