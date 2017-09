Retter an der Hafenspitze Flensburg : 15000 Besucher beim Blaulichttag

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Wo und wie Schmuggler Rauschgift verstecken, das ist für viele eine spannende Frage. Einen kleinen Eindruck verschaffte der Zoll an seinem Stand auf dem dritten Blaulichttag. Ein aufgeschnittener Fußball oder ein ausgehöhltes Buch mit Geheimfach liegen noch im Rahmen der Vorstellungskraft eines jeden Laien. Der Einfallsreichtum der Schmuggler wurde aber spätestens bei einer Fußmatte als Drogenversteck deutlich. „Da verstecken Leute Mittel drin, die berauschen. Das darf man nicht und das ist dann nicht so gut”, erklärte ein Vater seiner kleinen Tochter am Nachbartisch.

Große staunende Kinderaugen gab es aber nicht nur beim Zollpavillon. Auch der Wasserwerfer der Bundespolizei zog große und kleine Interessenten an. Wer ein derartig eindrucksvolles Gefährt noch nie aus nächster Nähe betrachtet hatte, konnte es dann spätestens am Samstag tun. 10 000 Liter Wasser fasst der Wasserbehälter des Fahrzeugs. Ein wenig skurril wirkte die Szenerie aber dennoch: Fast wie ein überdimensionales Spielzeugauto stand der Wasserwerfer neben der Riesenrutsche des Technischen Hilfswerks (THW). Beide gehörten zu den auffälligeren Sehenswürdigkeiten und wurden dementsprechend mit Aufmerksamkeit bedacht. Der Geräuschpegel des Blaulichttages passte zum Motto: Sirenen und Martinshorn lösten die Ansagen des Defibrillators ab, der die Besucher simulativ Schritt für Schritt durch die richtige Reanimation leitete.

Wo sich der nächstgelegene Defibrillator befindet, kann jetzt mithilfe einer App ganz einfach und schnell herausgefunden werden. „Schleswig-Holstein schockt“ heißt das Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), das vorgestellt wurde. Das Ziel des Projektes baut auf eine einfach bedienbare Handy-App, die im Notfall alle Defibrillatoren im nahen Umkreis anzeigt.

Auf die Frage, wo sich die nächsten Geräte denn befänden, gab es seitens der Besucher häufiger ähnliche Mutmaßungen, selten aber sicheres Wissen. „Ich glaube, in der Einkaufspassage in den Bankfilialen sind welche“, antwortete beispielsweise eine Besucherin. Dass es noch weitaus mehr sind, zeigte dann schließlich ein Blick auf die Karte der App.

Das Schiff der Bundespolizei inspizierten die jungen Nachwuchsbeamten samt familiärem Anhang über einen Rundgang durch Kapitänskajüte und schmale Gänge, vorbei an Zellen und der Kombüse. Nachdem es draußen dann doch nach norddeutscher Manier etwas kalt und grau war, wirkte der warme Maschinenraum des Schiffes schon beinahe einladend. Stationiert ist das Schiff der Bundespolizei in Neustadt, befindet sich meistens jedoch auf See. Streife fahren auf See – die maritime Komponente der Polizei ist verantwortlich für den Grenzschutz, aber auch für alle Ordnungswidrigkeiten, die auf See passieren. Auch in Seenot geratenen Menschen hilft die Bundespolizei.

Wie die Welt mit 1,2 Promille Alkohol im Blut aussieht, testeten die Besucher am Stand der Deutschen Verkehrswacht (DVW). Eine Brille ließ den Boden unter den Füßen nur so schwanken und der ein oder andere Besucher taumelte über den Parcours. Während sich die jüngeren Besucher schon einmal präventiv und mit viel Begeisterung der simulierten Trunkenheit im Straßenverkehr widmeten, hielten sich die älteren Verkehrsteilnehmer lieber im Hintergrund.

Ein Highlight des Spektakels an der Hafenspitze war ein blauer Krankenwagen, der schnell ins Auge fiel. Andre Köhne, ehrenamtlicher Mitarbeiter des ASB, fährt diesen „Letzte-Wünsche-Wagen“. Wenn der letzte Wunsch eines sterbenskranken Patienten der ist, noch einmal an die Nordsee oder zu einer Familienhochzeit zu fahren, dann kann er dies kostenlos mit diesem besonderen Wagen tun.

Besonders Familien aus Flensburg und Umgebung zog es am Sonnabend zur Hafenspitze. Für die Kinder gab es eine Rallye, auf der an den Ständen Stempel gesammelt werden und Preise gewonnen werden konnten. Auch die dänische Seite stellte sich vor. Insgesamt 21 Organisationen waren an diesem Tag vertreten – für so manchen jungen Besucher war der dritte Blaulichttag wohl ein Markt der Traumberufe.