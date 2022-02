Flensburg : 150 Danfoss-Mitarbeiter streiken für besseren Tarifvertrag

Die IG Metall äußerte ihr Unverständnis darüber, dass der Tarifvertrag in Neumünster in voller Höhe Anwendung findet, nicht so aber in Flensburg.

Flensburg | Rund 150 Beschäftigte des Unternehmens Danfoss Silicon Power haben für einen einstündigen Warnstreik am Montagmittag die Arbeit niedergelegt. „Uns geht es um einen besseren Haustarifvertrag für die Beschäftigten“, erklärt Michael Schmidt von der IG Metall. Weiterlesen: IG Metall: Streiks bei FSG und Danfoss am Montag und Dienstag Der Arbeitgeber...

