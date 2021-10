Flensburg : Vor 15 Jahren: Letzter Abschnitt der Osttangente wurde freigegeben

Die Verkehrsumgehung wurde zeitweise von 28.000 Fahrzeugen täglich genutzt. Kritiker bemängeln den hohen Flächenverbrauch der Osttangente.

Flensburg | Es war eines der größten und langwierigsten Bauprojekte in der Nachkriegsgeschichte der Stadt: Der Bau der „Innenstadtentlastungsstraße Ost“. Von der ersten Idee bis zur Fertigstellung des Projektes vergingen mehr als 50 Jahre. Die ersten Ideen zum Bau der Tangente sollen bis in die 50er-Jahre zurückreichen – doch erst in den Siebzigern wurde das V...

