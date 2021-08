Zahlen vom Samstag : 14 neue Corona-Fälle in Flensburg: Inzidenzwert bei 94,3

Aktuell befinden sich mehr als 530 Flensburger in häuslicher Quarantäne. Teilweise sind sie infiziert, teilweise handelt es sich um Corona-Verdachtsfälle.

Flensburg | Am Samstag meldet die Stadt Flensburg insgesamt 14 neue Corona-Fälle. Aktuell gelten 150 Flensburger als aktiv infiziert. Sie befinden ebenso wie 383 sogenannte Verdachtsfälle in häuslicher Quarantäne. Der Inzidenzwert liegt derzeit bei 94,3. Flensburg gehört seit Tagen zu den Corona-Hotspots in Deutschland. Weiterlesen: Oberbürgermeisterin Simo...

