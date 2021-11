Zahlen vom Montag : 14 neue Corona-Fälle in Flensburg – ein weiterer Todesfall

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt in Flensburg weiter an. Zudem hat die Stadt den dritten Todesfall binnen einer Woche zu beklagen.

Flensburg | In Flensburg steigen seit ein paar Tagen nicht nur die Zahl der Corona-Neuinfektionen deutlich an, sondern auch die Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Am Montag meldet die Verwaltung den dritten Todesfall in nur wenigen Tagen. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 42 Flensburger verstorben. Nähere Informationen zum Todesopfer waren zunä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.