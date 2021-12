Flensburg : 14-jährige Radfahrerin verhindert Zusammenstoß mit Pkw und stürzt – Autofahrer fährt weg

Am Schützenhof wäre es beinahe zum Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Auto gekommen. Beim Ausweichen stürzte die 14-Jährige, der Autofahrer fuhr jedoch weiter.

Flensburg | Am Montag, 22. November, kam es um 13.15 Uhr in Flensburg am Schützenhof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach soll die 14-jährige Fahrradfahrerin auf der Straße Am Schützenhof in Richtung Hermann-Löns-Weg unterwegs gewesen sein. In Höhe der Hausnummer 11 befindet si...

