Live-Musik in Flensburg : 13. Flens-Festival mit vier Cover-Bands

Am Sonnabend öffnet Deutschlands nördlichste Brauerei ihre Flens-Pforten, um in bieriger Umgebung mit allen Festivalfans einen Abend der Extraklasse zu feiern. Für musikalische Höhepunkte sorgen vier erlesene Cover-Bands und Künstler. Mit dabei: Joe Cocker Illusion. Die neunköpfige Band aus Kiel haucht dem Vermächtnis aus charismatischer Reibeisenstimme, fliegenden Haaren und purer Leidenschaft wieder Leben ein. Danach tritt ein weiteres Tribute auf die Bühne: Genesis. Sie geben alles, um die Musik dieser Supergroup so perfekt wie möglich zu reproduzieren. Überzeugend auch die Flensburger Rob Show mit ihrem Remake der legendären Robbie Williams Show in Knebworth. Energiegeladenen 80er-Jahre-Rock bieten schließlich Heaven in Hell. Tickets an der Abendkasse 15 Euro. Einlass ab 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr.













von pop

erstellt am 02.Sep.2017 | 07:31 Uhr