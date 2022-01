Aktuelle Zahlen vom Sonntag : 117 neue Corona-Infektionen in Flensburg – Inzidenz steigt wieder

Drei Corona-Patienten liegen auf der Intensivstation im Franziskus-Krankenhaus.

Flensburg | Die Gesundheitsdienste der Stadt Flensburg melden für Sonntag 117 neue Corona-Infektionen. 1344 Personen sind derzeit aktiv infiziert in der Fördestadt. Die Inzidenz steigt leicht wieder an auf 1224,2. Seit Beginn der Pandemie haben sich 7806 Flensburger mit dem Corona-Virus angesteckt. Von ihnen sind 6411 wieder genesen. 51 Infizierte sind gestorben. Bei zehn Personen auf den Isolierstationen für Covid-19-Patienten im Franziskus-Krankenhaus wurde eine Corona-Infektion nachgewiesen. Drei liegen auf der Intensivstation, müssen aber nicht beatmet werden. Sieben der Patienten kommen aus Flensburg, drei aus den Kreis Schleswig-Flensburg. Weiterlesen: 4000 Impfdosen: Dezentraler Impfmarathon in Flensburg geplant ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.