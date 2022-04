Aktuelle Zahlen von Sonnabend : 114 neue Corona-Infektionen in Flensburg – Inzidenz sinkt auf 1273,2

18 der 30 Corona-Patienten im Franziskus-Krankenhaus kommen aus dem Kreis Schleswig-Flensburg.

Flensburg | In Flensburg wurden am Sonnabend 114 weitere Corona-Fälle bekannt. Das teilte die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Die Inzidenz sinkt damit erneut leicht auf nunmehr 1273,2. 1766 Flensburger gelten aktuell als aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Seit Pandemiebeginn wurden 20.623 positive PCR-Tests in Flensburg gezählt. 18.794 Infizierte gelten a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.