Flensburg : „113 Jahre Duburg-Kaserne“: Winfried Brandes veröffentlicht neues Werk

Der Harrisleer beschreibt, wie die Kasernen entstanden sind und wofür sie im Laufe der Zeit genutzt worden sind.

Flensburg | Duburg-Kaserne – da war doch mal was. Der Name verweist auf den Stadtteil, aber die Suche im Gelände führt eher zufällig zu einer Infotafel an der Duburger Straße. Jüngere Flensburger können sich nicht vorstellen, wie stark einst das Bild an der Duburger Straße, der Waldstraße und der Jens-Due-Straße von den gewaltigen Ziegelbauten geprägt wurde, die ...

