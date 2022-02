Zahlen vom Montag : 110 neue Corona-Infektionen – Mürwiker-Wohnheim stark betroffen

Der Corona-Inzidenzwert in der Stadt Flensburg bleibt auf unverändert hohem Niveau.

Flensburg | Die Gesundheitsdienste der Stadt Flensburg haben am Montag 110 neue Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Zu einem größeren Ausbruch kam es in der Wohnstätte Treeneweg der Mürwiker GmbH. Dort wurden acht Bewohner positiv auf Covid19 getestet. Der Inzidenzwert liegt damit unverändert bei 1198,7. Die Zahl der Corona-Fälle in Flensburg seit Be...

