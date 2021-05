Flensburg : 100 Aldi-Gutscheine für Bedürftige: Mads Kristensen verschenkt 5000 Euro

Der Unternehmer will Familien mit Kindern helfen. Tabak und Alkohol können mit den Gutscheinen nicht gekauft werden.

Flensburg | Es ist eine Spendenaktion einer Privatperson, die es in Flensburg in dieser Form wohl noch nicht gegeben hat. Der Unternehmer Mads Kristensen verschenkt 100 Aldi-Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro an bedürftige Flensburger Familien. „Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man der Gesellschaft etwas zurückgeben“, sagt der Inhaber des Rock Cafés, der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.