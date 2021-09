Glücksburger Straße : Unfall in Flensburg: Zehnjährige Radfahrerin stößt mit Auto zusammen und läuft weg

Nach einem Zusammenstoß zwischen einer etwa zehnjährigen Radfahrerin und einem Auto in der Glücksburger Straße sucht die Polizei nun nach dem Mädchen oder seinen Eltern und weiteren Unfallzeugen.

27. September 2021, 16:35 Uhr

Flensburg | Nachdem eine zehnjährige Radfahrerin in der Glücksburger Straße am vergangenen Donnerstag (23. September) mit einem Auto zusammengestoßen ist, sucht die Polizei nun nach dem Mädchen, dessen Eltern und weiteren Zeugen.

Nach Informationen der Polizei fuhr das Mädchen am 23. September gegen 13 Uhr mit dem Fahrrad die Glücksburger Straße stadteinwärts entgegen des bestehenden Verbots der Einfahrt. Ein Autofahrer fuhr von einem Grundstück links in die Glücksburger Straße ein, indem er sich nach Angaben der Polizei langsam vortastete. Es kam zu einem Zusammenstoß mit der Radfahrerin, bei dem die Radfahrerin mit dem Lenker gegen die hintere Fahrertür des Fahrzeugs stieß und stürzte.

Mädchen lief nach dem Unfall in Richtung Hafermarkt

Wie aus der Mitteilung der Polizei hervorgeht, soll das Mädchen sich in Folge des Unfalls so erschrocken haben, dass es vom Unfallort in Richtung Hafermarkt weglief. „Schwer verletzt wurde die circa 10-Jährige mit langen braunen Haaren offenbar nicht“, heißt es in der Mitteilung. Ihr Fahrrad habe sie allerdings liegenlassen.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Damen-Kinder-Fahrrad der Marke Herkules in der Farbe schwarz/rosa. Auf dem Gepäckträger befindet sich ein großer eckiger Fahrradkorb. Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres hat die Ermittlungen dieses Unfalls aufgenommen und bittet weitere Zeugen, aber vor allem das Mädchen oder dessen Erziehungsberechtigten, um Kontaktaufnahme bei der Polizei unter der Rufnummer 0461-4840.