Handewitt : Interessengemeinschaft spendet 10.000 Euro für Skatepark

35.000 Euro von der Gemeinde und 30.000 Euro Eigenmittel verzeichnen die Initiatoren des Skateparks am Handewitter Schul- und Sportzentrum schon. Jetzt soll nun noch ein Antrag auf höhere Zuschüsse gestellt werden.

Handewitt | Die Handewitter Interessengemeinschaft (HIS) packte den Deckel drauf. Der HIS-Vorsitzende Niels Lommatzsch überreichte an Kai Boisen vom Trägerverein „Offene Jugendarbeit“ einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro für den neuen Skatepark am Handewitter Schul- und Sportzentrum. Die beiden Initiatoren Thomas Beirer und Timo Clausen bestätigten, dass damit...

