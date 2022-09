Foto: Heiko Thomsen Unfall in Flensburg Nach Ampelausfall: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß auf Schottweg-Kreuzung Von Heiko Thomsen | 19.09.2022, 00:30 Uhr

Nachdem ein Autofahrer bereits in der Nacht zu Sonntag die Ampel an der Kreuzung Schottweg/Nordstraße überfahren und außer Betrieb gesetzt hatte, kam es nun zu einem Unfall an der Kreuzung.