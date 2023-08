Wildnis an der Hauptstraße Zwei Rehe äsen direkt an der Osterallee in Flensburg Von Heiko Thomsen | 16.08.2023, 13:05 Uhr Direkt am Fahrbahnrand neben der Osteralle genossen zwei Rehe am Mittwochmorgen ihr Frühstück Foto: Heiko Thomsen up-down up-down

Zwar warnen Schilder in der Osterallee in Höhe des Osbektals vor möglichem Wildwechsel, doch die beiden Rehe, die am Mittwochmorgen am Fahrbahnrand standen, hatten etwas ganz anderes im Sinn.