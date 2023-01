Jedes zehnte Kind betroffen Videointerview: Katastrophaler Mangel an Therapieplätzen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Von Marie Gloe | 11.01.2023, 19:09 Uhr

Hauke Staats ist seit September 2020 Chefarzt der Villa Paletti. Er und sein Team begleiten in der Tagesklinik in Flensburg Kinder und Jugendliche, die an psychischen Erkrankungen leiden. Der Bedarf ist weit größer als das Angebot.