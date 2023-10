Feuer in Flensburg Zimmerbrand in der Schlossstraße: Einsatzkräfte retten sieben Menschen aus Gebäude Von Heiko Thomsen | 01.10.2023, 10:28 Uhr Das Feuer war in einer Wohnung im ersten Stock des Hauses ausgebrochen. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down

Einen gehörigen Schrecken erlitten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Schlossstraße in der Nacht zum Sonntag. In einem Zimmer im ersten Stock war ein Feuer ausgebrochen.